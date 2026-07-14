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Политика

Евросоюз открыл второй кластер переговоров о вступлении Молдавии

ЕС начал переговоры о приеме Молдавии по второму из шести переговорных кластеров
Евгений Одиноков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) запустил процесс переговоров о приеме Молдавии в сообщество по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня на третьей межправительственной конференции по вступлению Молдавии Совет ЕС открыл переговоры по кластеру номер шесть», — сказал он.

Шестой кластер «Внешние отношения» запускает переговоры по внешней политике, политике безопасности, внешней торговле и гуманитарной помощи.

В июне Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Молдавии в объединение, открыв кластер под номером один.

Переговоры о вступлении в Евросоюз состоят из 33 разделов, которые сгруппированы в шесть тематических кластеров. В первый кластер — «Основы» (фундаментальные положения) — входят пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. Странам-кандидатам необходимо привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС по всем разделам.

Ранее в Молдавии назвали «план Б» на случай проблем с членством в Евросоюзе.

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