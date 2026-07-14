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Политика

Посол РФ отверг обвинения Нидерландов в кибератаках

РИА: посол РФ Тарабрин назвал обвинения Нидерландов в кибератаках домыслами
Utrecht Robin/ABACA/Reuters

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин отверг обвинения в адрес России в кибератаках. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Там отметили, что посла вызвали в МИД Нидерландов, где ознакомили с заявлением, подготовленным в Брюсселе. В нем говорилось, что российские госструктуры и негосударственные субъекты якобы совершают кибератаки на госорганы и объекты критической инфраструктуры стран Евросоюза и Украины.

«Тарабрин решительно отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что они основаны на домыслах», — заявили в дипмиссии.

В посольстве также добавили, что Гаага осознанно ведет дело к дальнейшему обострению отношений с Москвой, бездумно заигрывая с темой возможного «конфликта на Востоке».

Накануне МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за приписываемых пророссийским хакерам кибератак. По его словам, европейские разведки, включая нидерландские, якобы установили причастность ФСБ к этим действиям, в связи с чем ее внесли в санкционный список ЕС. По той же причине российских послов вызывали в МИД Франции, Германии и Финляндии.

Ранее взломавшим французский госсервис хакером оказался 15-летний школьник.

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