Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил участие украинских военных в параде в честь Дня взятия Бастилии. Пост об этом появился на странице политика в соцсети X.

«Украинские солдаты на Елисейских полях… «Каста» на президентской трибуне аплодирует во всю силу: она аплодирует будущей войне, которую хочет развязать, крови других, которую хочет пролить. Как это отвратительно!» — написал Филиппо.

14 июля украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии. В торжественном мероприятии примут участие боевая авиация и личный состав Вооруженных сил Украины.

День взятия Бастилии — национальный праздник во Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. В этот день в 1789 году французы штурмом взяли крепость-тюрьму, что стало ключевым моментом Великой французской революции и символом свержения абсолютной монархии. Военный парад традиционно проходит на Елисейских Полях в Париже с участием высшего руководства страны и иностранных лидеров.

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