В Турции объявили премьера Израиля в международный розыск

Суд в Турции объявил Нетаньяху в международный розыск по делу флотилии «Сумуд»

11-й Стамбульский высший уголовный суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск по делу гуманитарной флотилии «Сумуд». Об этом сообщил телеканал Halk TV.

«Судебная коллегия постановила выдать красный бюллетень Интерпола в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, фигурирующего в числе обвиняемых по делу», — говорится в материале.

По данным журналистов, Нетаньяху обвинили в жестоком обращении, преступлениях против человечности, умышленном причинении вреда здоровью, лишении свободы, грабеже, задержании транспортных средств. По этому же делу проходят еще 34 высокопоставленных чиновника Израиля.

В октябре прошлого года военные суда Израиля захватили флотилию пропалестинских активистов «Сумуд». Министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир опубликовал запись, на которой израильские правоохранители валят на землю одну из активисток со связанными руками, а десятки других задержанных стоят на коленях лицом вниз. На фоне звучит израильский гимн. В подписи к видео Бен-Гвир назвал активистов «сторонниками терроризма».

Нетаньяху дистанцировался от действий министра национальной безопасности, отметив, что они «не соответствуют нормам и ценностям Израиля», однако поддержал решение перехватить суда с активистами и распорядился как можно быстрее депортировать участников акции.

Ранее израильские министры поругались в соцсетях из-за видео с унижением задержанных активистов.