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Политика

В Госдуме оценили заявление Мерца о необходимости начать мирные переговоры

Депутат ГД Колесник: запуск переговоров по Украине вполне возможен
Liesa Johannssen/Reuters

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости начать переговоры по Украине.

По мнению парламентария, подобные высказывания европейских политиков свидетельствуют о том, что дела их плохи.

«Лидеры западных стран сейчас находятся не в лучшем состоянии, судя по их попыткам подвигнуть Россию к миру усилением боевых действий. Такого не было никогда в истории», — пояснил Колесник.

При этом он напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии, что их целью будет мир «всерьез и надолго», а не временное прекращение огня для перегруппировки украинских войск.

14 июля Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине.

По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для диалога.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Германии нужна Украина.

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