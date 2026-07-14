Минтранс сообщил о мерах по защите судов в Азовском море

Минтранс России предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в акватории Азовского моря в связи с участившимися атаками Вооруженных сил Украины на гражданский флот. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота», — говорится в сообщении Минтранса.

Там добавили, что капитаны портов совершенствуют схему движения судов и сокращают время их обработки. В случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, уточнили в ведомстве.

До этого министерство сельского хозяйства России заявило, что ситуация в акватории Азовского моря не скажется на обеспечении продовольственного рынка страны и экспортных возможностях. В ведомстве отметили, что, учитывая крупные мощности по перевалке сельхозгрузов в разных регионах, логистика поставок при необходимости будет изменена. Сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом изучается вопрос о возможных альтернативных маршрутах для грузопотоков, добавили в Минсельхозе.

10 июля агентство Reuters писало, что из-за атак украинских беспилотников судоходство в акватории Азовского моря частично приостановлено. В материале утверждалось, что эта мера сказалась на перевозках зерна и спровоцировала подорожание пшеницы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о судоходстве в Азовском море.