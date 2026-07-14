Политолог: ФСБ РФ вышла на новый уровень противодействия угрозам

Политолог и публицист Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю попытку Киева атаковать дронами российские аэродромы и успешное ее пресечение ФСБ. По мнению эксперта, российские спецслужбы сделали выводы из прошлогодней истории с «Паутиной», и на этот раз были настороже.

«И в этот раз вели диверсантов, по всей видимости, с момента пересечения дронами границ с Россией. Вели до тех пор, пока не вскрыли всю сетку задействованных в этом людей. Это очень крутая работа», — сказал Живов.

Он выразил уверенность, что ФСБ вышла на новый уровень противодействия угрозам. Украинские спецслужбы, по его словам, еще не скоро попытаются снова атаковать аэродромы, поскольку такие операции крайне сложные и дорогостоящие.

13 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

В ведомстве уточнили, что все дроны были обезврежены. На видео силовики сообщили, что обнаружили и изъяли три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами, три дрона с ударным ядром и с зажигательным составом. Аппараты были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, речь идет о ретрансляции.

БПЛА созданы в Британии, США, Канаде и Швеции. Их везли на автомобилях с прицепами с двойным дном под прикрытием бытовой техники, рассказали в ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили об использовании детей при подготовке атаки дронов в Подмосковье.