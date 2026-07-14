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Политика

В России ответили Мерцу на заявление о начале переговоров

Политолог Трухачев назвал пустыми словами заявление Мерца о переговорах с РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине ориентировано на немецкого избирателя. Если бы Берлин действительно захотел начать переговоры с Москвой, он бы принял «специальную бумагу по этому поводу». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Это ни о чем не говорит. Это пустые слова. Когда немцы решат начать переговоры, они примут специальную бумагу по этому поводу. Пока заявления не сопровождаются принятием бумаги, на них вообще не следует обращать внимание», — отметил он.

Как подчеркнул Трухачев, у Мерца есть избиратели, которые боятся, что их отправят «воевать напрямую с Россией».

«Их надо успокаивать. Это заявление не для нас. Это заявление для немецких избирателей», — подытожил политолог.

14 июля Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине.

По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров.

Ранее Мерцу посоветовали последовать примеру Шольца и позвонить Путину.

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