В МИД РФ назвали информацию о выездных визах фейком

Фейковая информация о якобы введении выездных виз распространяется для искусственной паники. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о «выездных визах». <...> Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. Она была оперативно, в день вброса, опровергнута официальным представителем МИД России», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что данный фейк распространяется не первый год, его вспоминают раз в несколько лет.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «ахинеей» сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в российском дипведомстве закона о выездных визах для россиян.

О том, что власти не собираются вводить выездные визы для россиян, а также расширять перечень оснований для ограничений на въезд и выезд из страны, говорили в МИД России еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции.

Ранее в МИД России рассказали, зачем вызвали посла Германии.