Патрушев рассказал о своей работе в должности секретаря Совета безопасности РФ

Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, как в должности секретаря Совета безопасности РФ (2008–2024 годы) отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что можно обговорить.

Он отметил, что всегда являлся сторонником диалога. По его словам, Россия — великая военная держава, но никогда не отказывалась говорить ни с одной из стран мира.

Чиновник подчеркнул, что объяснить свою точку зрения, устранять проблемные моменты, развеивать озабоченности важно в отношениях и с оппонентами, и с партнерами.

Патрушев рассказал, что на прежней должности он проводил переговоры с советниками президентов США по национальной безопасности Барака Обамы, Дональда Трампа, Джо Байдена.

Советник президента РФ добавил, что переговоры с представителями стран Запада не всегда были простыми, но так или иначе свою функцию выполняли, — американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо.

Ранее Патрушев заявил о тщетности попыток Запада разрушить Россию.