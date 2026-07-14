Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Патрушев рассказал о своей работе в должности секретаря Совета безопасности РФ

Патрушев рассказал, как отстаивал интересы России на переговорах с США
Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, как в должности секретаря Совета безопасности РФ (2008–2024 годы) отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что можно обговорить.

Он отметил, что всегда являлся сторонником диалога. По его словам, Россия — великая военная держава, но никогда не отказывалась говорить ни с одной из стран мира.

Чиновник подчеркнул, что объяснить свою точку зрения, устранять проблемные моменты, развеивать озабоченности важно в отношениях и с оппонентами, и с партнерами.

Патрушев рассказал, что на прежней должности он проводил переговоры с советниками президентов США по национальной безопасности Барака Обамы, Дональда Трампа, Джо Байдена.

Советник президента РФ добавил, что переговоры с представителями стран Запада не всегда были простыми, но так или иначе свою функцию выполняли, — американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо.

Ранее Патрушев заявил о тщетности попыток Запада разрушить Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!