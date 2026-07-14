Патрушев заявил о тщетности попыток Запада разрушить Россию

Патрушев: Запад вновь пытается разрушить Россию, но у него ничего не получится

Запад не смог развалить Россию в 1990-е годы, не сможет это сделать и в нынешнее время. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в мире всегда были силы, которые ненавидели Россию и использовали ради ее уничтожения весь свой потенциал. Так, Запад после Первой мировой войны взрастил нацизм и вступил с ним в сговор, во время Великой Отечественной войны направил нацистов на уничтожение населения СССР, в 1945 году укрывал нацистов для будущих подрывных операций против Советского государства, затем так же бережно выращивал террористов, которых бросил в бой на Северном Кавказе.

Теперь, сказал Патрушев, Запад вновь сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли. Поэтому противники России и сегодня используют старые рецепты. Они пытаются истощить ее ресурсы, заразить умы молодежи антипатриотической идеологией, вырастить пятую колонну, мобилизовать на борьбу с РФ террористов и экстремистов всех мастей, разжечь межнациональные противоречия.

Патрушев выразил уверенность, что у противников России ничего не получится, точно так же, как им ничего не удалось в 1990-е и начале 2000-х.

11 июля Патрушев заявил, что коллективный Запад стремится заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям.

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.