Патрушев заподозрил Запад в стремлении изолировать Россию в море

Коллективный Запад стремится заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям. Об этом заявил в интервью KP.RU помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

По его словам, западные страны хотят «оторвать» Россию от международных морских маршрутов, закрыть Балтийское море и сделать его своим внутренним, а также перекрыть доступ страны к Черному морю.

Кроме того, по словам Патрушева, противники России планируют мероприятия в Арктике, в частности, в Баренцевом море, где находятся российские военные базы.

В этом же интервью Патрушев заявил, что Россия сегодня оказалась бы загнана вглубь континента и отрезана от всего остального мира, если бы в конце прошлого века она пошла по навязанному либералами пути и пустила морской флот «на иголки». По его словам, если бы страна оставила только небольшие силы береговой обороны, то сейчас у нее не было бы ни Балтийского, ни Черноморского побережья, ни Арктики.

Ранее Патрушев заявил о новой опасности для России на море.