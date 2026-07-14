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Политика

Студенты Кельнского университета устроили акцию протеста против политики Мерца

Студенты Кельнского университета устроили акцию протеста во время визита Мерца
Piroschka van de Wouw/Reuters

Более тысячи студентов Кельнского университета провели акцию протеста против социальной политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Мероприятие состоялось на территории университета во время визита канцлера на открытие Школы государственного управления имени Аденауэра, где будут обучаться специалисты в области политики и управления.

«Протест направлен и против самого Фридриха Мерца. Студенческий совет (Asta) Кельнского университета подвергает критике то, что при его руководстве происходит откат от социальных и общественных завоеваний», — говорится в материале.

По данным полиции, в акции участвовали около 1200 студентов.

Приводятся некоторые лозунги, с которыми студенты вышли на протест: «мы любим весну, но ненавидим Мерца» и «счастливы без Мерца».

До этого 76% опрошенных жителей Германии оказались недовольны работой правительства Мерца, а его работу не одобряет 71% респондентов.

Ранее Мерц объяснил, почему ему стало сложно работать.

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