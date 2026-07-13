Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак

Европейский союз (ЕС) вызовет представителя России при ЕС в связи с кибератаками, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщается на сайте дипслужбы ЕС.

По ее словам, «масштабы и интенсивность российских кибератак растут».

«Впервые ЕС и Великобритания одновременно санкционировали более широкую экосистему, которая обеспечивает эти атаки, включая преступников, хактивистов и компании, действующие по указанию Москвы», – добавила Каллас.

Она утверждает, что новый пакет киберсанкций ЕС против России является крупнейшим из когда-либо принятых.

13 июля Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО прокомментировали «враждебную киберактивность» России.