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Политика

В НАТО прокомментировали «враждебную киберактивность» России

В НАТО заявили о готовности ответить России на «враждебную киберактивность»
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Североатлантический совет утверждает, что кибернетическая активность России «представляет угрозу безопасности НАТО», и заявил о готовности ответить на нее, оставляя время и форму этого ответа на свое усмотрение. Об этом сообщается на сайте блока.

В публикации отмечается, что «НАТО строго осуждает вредоносную кибернетическую активность России, которая направлена на страны альянса и союзные государства».

«Мы призываем Россию прекратить эту дестабилизирующую деятельность, которая игнорирует согласованные международные нормы ответственного поведения государств в киберпространстве. НАТО выступает за свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство», – ответили в альянсе.

В документе отмечается, что блок готов использовать весь спектр возможностей для сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз, а также готов отреагировать на «это одновременно и по своему выбору в соответствии с международным правом».

13 июля Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЕС ввел санкции против юрлица мессенджера «Макс».

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