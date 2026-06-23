«Мечта — воссоединиться с Россией»: президент Южной Осетии ушел с поста, чтобы стать советником Путина

Бывший президент Южной Осетии Алан Гаглоев перешел на работу в администрацию президента России. Он объяснил, что президент Владимир Путин предложил ему занять должность советника и содействовать реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Кто сможет занять пост Гаглоева и какие на данный момент существуют перспективы развития отношений между Южной Осетией и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы республики. Он сообщил, что переходит на работу в администрацию президента России Владимира Путина для содействия реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами. Кремль уже опубликовал указ о его назначении на пост.

«Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — сказал Гаглоев в видеообращении к народу.⁣⁣⠀

Гаглоев заявил, что подписанный договор поможет осетинскому народу вновь стать единым и станет важным шагом на пути к воссоединению Южной и Северной Осетии .

«Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты была верна своему слову, была надежным другом России. Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», — заявил он в обращении.

Договор, о котором говорит Гаглоев, был подписан 9 мая 2026 года. Согласно этому документу, стороны договорились наращивать сотрудничество во всех областях — от безопасности и экономики до культуры и образования.

«Договаривающиеся Стороны наращивают сотрудничество в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, пограничной политики, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала», — говорится в тексте документа.

Согласно договору, Россия и Южная Осетия также планируют принимать меры по унификации трудового, социального, хозяйственного и налогового законодательства.

Кто придет на замену?

В соответствии с конституцией Южной Осетии, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя правительства республики Марата Камболова.

В своем обращении к народу Алан Гаглоев призвал жителей республики сплотиться вокруг нового руководства и продолжить работу на благо страны. Он также поблагодарил свою команду и жителей за совместную работу, назвав служение народу Южной Осетии величайшей честью в своей жизни.

Марат Камболов родился на территории нынешней Республики Северная Осетия. Он занимал ряд должностей в правительстве, в том числе работал руководителем департамента министерства РФ по делам национальностей и региональной политике, и долгое время возглавлял НИЦ «Курчатовский институт».

16 июня 2026 года парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Камболова, представленную президентом Гаглоевым на должность председателя правительства республики.

Интеграция и перспективы

Работа над договором об углублении союзничества вызывает вопросы о перспективах присоединения республики к России — и на этот счет есть разные мнения. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин полагает, что отставка Гаглоева и его переход на работу в администрацию Путина не приведут к быстрой интеграции республики в состав РФ.

Нарисованные флаги Осетии и России на камнях оздоровительного комплекса «Нагутни» в Южной Осетии, 2017 год Наталья Айриян/РИА «Новости»

«Я не вижу в произошедшем переназначении Гаглоева на другую должность предпосылок для быстрой интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию. Южная Осетия, конечно, достаточно тесно связана с Россией, без ее поддержки вряд ли могла бы существовать. И военно-политической поддержки, и экономической поддержки, но существует еще множество вопросов, которые странам предстоит решить, прежде чем говорить о какой-то интеграции », — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что уход Гаглоева был согласованным и очень продуманным.

«Ясно, что об уходе Гаглоева с должности президента Южной Осетии было известно давно. Он произошел в форме переназначения на должность советника президента Российской Федерации, что, конечно, почетно, и при этом не порождает в этом смысле каких-то перспектив внутреннего кризиса из-за того, что один ушел, а другой еще не пришел», — отметил Затулин.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в последние годы интеграционные процессы между Южной Осетией и Россией «набрали обороты».

«Между нашими странами идет постоянная интеграция, постоянное взаимодействие. Это взаимодействие набрало обороты в последние несколько лет, а подписанный договор только подстегнет его», — сказал депутат.

По его мнению, усиление взаимодействия Южной Осетии и России, конечно, может вызвать недовольство со стороны Грузии, но депутат не считает это причиной его сворачивать.

«Недовольство со стороны Грузии, конечно, возможно. Однако тут надо понимать, что Россия стремится помогать близкому народу. Ну никто не должен возмущаться из-за того, что жизнь людей улучшается, даже Грузия», — заявил Чепа.

Напомним, что позиция Грузии в отношении Южной Осетии последовательна и неизменна на протяжении десятилетий: грузинское правительство рассматривает эту территорию как неотъемлемую часть своей страны. Любые сценарии интеграции Южной Осетии в состав России Грузия расценивала как прямую аннексию территории.

Проблемы на пути

Между Россией и Южной Осетией есть целый ряд «текущих проблем», которые стоят на пути более тесного развития отношений между странами, считает депутат Затулин.

«У нас есть проблемы, связанные с формальным режимом границы, который препятствует развитию торговли и инвестиций. Кроме того, упомянутый режим препятствует росту туристического потока в Южную Осетию из РФ. Все эти вопросы надо решать», — сказал Затулин.

Он подчеркнул, что «без снятия существующих барьеров» достаточно сложно продолжать совершенствовать развитие отношений.

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Несмотря на высокий уровень текущего сотрудничества, полное включение Южной Осетии в состав России сталкивается с неразрешимыми на данный момент экономическими и административными противоречиями, заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

При этом эксперт отметил уникальность уже достигнутого уровня взаимодействия, назвав его «очень сложным для измерения».

«Уровень взаимодействия между Южной Осетией и Россией уже действительно достаточно высокий. Так, у Южной Осетии, например, нет своей армии. Там только российская армия. И встает вопрос: это уже большая интеграция или нет? Я думаю, на данном этапе главная задача России в этом регионе — оживить экономику республики, чтобы прекратить отток населения», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что проблема депопуляции горных территорий не уникальна для Южной Осетии и затрагивает и другие регионы, в том числе в России.