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Политика

Путин напомнил о Геббельсе, когда его спросили об информационной войне против россиян

Путин сравнил влияние противника на умы россиян с методами Геббельса
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки влиять на умы россиян современным оружием схожи с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и российским властям важно реагировать на это своевременно. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения президентом форума «Все для Победы!» военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова заявила, что сейчас идет активная фаза информационной войны, когда противник борется за умы россиян.

«Эта попытка повлиять на умы — это современное оружие <...>. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», - сказал Путин.

Глава государства обратил внимание, что и такое оружие совершенствуется на новом технологическом уровне. Если своевременно не реагировать на это, результат может быть очень серьезным, отметил Путин.

13 июля Владимир Путин посетил форум Народного фронта «Все для Победы!». В ходе выступления он раскрыл, кто на Западе пытается бороться с Россией, пока страна идет вперед.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу России.

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