Путин осмотрел разработки «Кулибин-клуба» для российских военных

Кремль: Путин посетил выставку «Кулибин-клуба» на форуме «Все для Победы»

Президент России Владимир Путин в рамках форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Все для Победы» ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки «Кулибин-клуба» для бойцов спецоперации, пишет пресс-служба Кремля.

На выставке представлены ключевые направления работы ОНФ. «Кулибин-клуб» — это совместная инициатива организации и Минобороны РФ по поддержке инженеров и изобретателей, создающих изделия для российских военных.

Так, среди экспонатов есть перехватчики дронов различных классов и автомобиль с оборудованием для установки антидроновых сетей, способных сделать более безопасным движение по дорогам в зоне боевых действий.

Также президенту показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов продемонстрировал главе государства макет комплекса. «Панцирь-С» применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны вместе с имитатором радиолокационной цели.

Форум проводится с 2022 года. Активисты Народного фронта делятся лучшими практиками помощи бойцам СВО и рассказывают о достигнутых успехах. Президент России традиционно не пропускает форумы ОНФ.

Ранее Путин заявил, что Народный фронт полностью оправдал себя за годы существования.