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Политика

Глава NASA высказался о вероятности конфронтации за пределами Земли

Глава NASA Айзекман: космос остается площадкой для сотрудничества
Joe Skipper/Reuters

Космос пока остается пространством для международного сотрудничества, а не местом для политического противостояния. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Сейчас это место для кооперации и партнерства», — сказал Айзекман, отвечая на вопрос журналиста, остается ли космос вне политики и ждет ли человечество конфронтация за пределами Земли.

13 июля глава NASA прибыл на космодром Байконур в Казахстане, чтобы поприветствовать и лично проводить экипаж корабля «Союз МС-29», который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Мэнона.

До этого обозреватель Андреас Клут высказал мнение, что первые выстрелы третьей мировой войны почти наверняка произойдут в космическом пространстве вместе с одновременным обменом атак в киберпространстве. По словам Клута, сейчас все основные военные державы, включая США, Китай и Россию, используют космос для шпионажа, составления карт местности и отслеживания своих врагов, а также для управления собственными силами и огневой мощью. И это обяжет их уничтожать вражеские спутники и наземные станции противников, защищая при этом собственную инфраструктуру, отметил обозреватель.

Ранее Пентагон получил систему подавления спутников России и Китая.

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