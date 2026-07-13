Пентагон получил систему подавления спутников России и Китая

Министерство войны США приняло на вооружение систему Meadowlands, которая способна подавлять космические спутники России и Китая. Об этом сообщает RTVI.

Летом 2025 года Пентагон уже испытал систему Meadowlands в бою. Она «ослепила» иранские спутники раннего предупреждения, создав «зону тишины», под прикрытием которой американские бомбардировщики незаметно нанесли удар по ядерным объектам Исламской Республики, говорится в сообщении.

В 2026 году Соединенные Штаты впервые разрешили экспорт такой системы союзникам, прежде всего партнерам по коалиции «Пять глаз» (в нее входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) и НАТО.

Meadowlands — это компактная буксируемая система, которая глушит связь со спутниками других стран и умеет сбивать сигналы, но при этом не уничтожает аппараты противника. Технически система является улучшенной версией существующей Counter Communications System (CCS) — ее обозначают как CCS Block 10.2. Разработала систему компания L3Harris Technologies.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может сбивать спутники Starlink с земли.