В Грузии обвинили Каллас в «постыдном отношении»

Обсуждение евродипломатами Черноморского региона без участия Грузии «абсурдно», Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе, комментируя встречу глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, состоявшуюся 13 июля. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политик напомнил, что Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств.

Он также прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом.

«Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», — сказал Кобахидзе.

До этого грузинская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Гааге, протестуя против принятия так называемой Гаагской декларации, в которую вошла резолюция о Грузии.

Глава делегации, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе выразил протест, заявив, что отдельные положения документа искажают политическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.

В резолюции выражена обеспокоенность по поводу проведения парламентских выборов в Грузии в 2024 году. В документе отмечается, что доклады международных наблюдателей свидетельствуют о многочисленных нарушениях в ходе кампании.

Ранее в Грузии усомнились в необходимости приглашения наблюдателей ОБСЕ на выборы в 2028 году.