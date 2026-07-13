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Политика

Посол Бразилии рассказал, что удивляет бразильцев в России

Посол Бразилии дос Сантос: туристов в России удивляют инфраструктура и воспитанность
Кирилл Зыков/РИА Новости

Бразильские туристы, которые приезжают в Россию, всегда отмечают развитость инфраструктуры, культурное богатство, высокий уровень безопасности, гостеприимство и воспитанность русских. Об этом «Газете.Ru» рассказал посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.
 
«Мы фиксируем определенный интерес у бразильских туристов к путешествиям в Россию. Большую роль в туристическом интересе играет некоторая схожесть культур России и Бразилии, а также то, что обе страны богаты в природном и культурном плане», — сказал посол.
 
Если говорить о проблемах, которые мешают наращиванию турпотока, то в первую очередь, стоит назвать трудности с логистикой и проблемы с оплатой, добавил Родригес дос Сантос.
 
«Из-за наложенных на Россию санкций, дебетовые и кредитные карты, которые выпускаются бразильскими банками, не работают тут, и наоборот. Существует еще и проблема геополитического характера. Я имею в виду, что в западной прессе зачастую создается ошибочный образ России, который отпугивает туристов. Однако по нашему опыту, люди, которые приезжают в Россию в качестве туристов, уезжают исключительно с положительными впечатлениями», — отметил он.
 
Полную версию интервью читайте на сайте «Газеты.Ru».

Ранее в Минэкономразвитии предрекли резкий рост турпотока между странами БРИКС.

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