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В Минэкономразвитии предрекли резкий рост турпотока между странами БРИКС

Минэкономразвития: турпоток между странами БРИКС может вырасти почти вчетверо

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Themba Hadebe/AP

К концу 2024 года туристический поток между странами БРИКС В настоящее время объединение БРИКС включает в свой состав десять государств — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия может вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2023-м, до 5 млн человек. Это станет возможным благодаря реализации «дорожной карты» по туристическому обмену стран альянса с этого по 2026 год. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Там уточнили, что российская сторона предложила странам БРИКС создать рабочую группу по туризму и утвердить «дорожную карту» по итогам встречи стран-участниц альянса, включая новых членов — Египет, ОАЭ и Эфиопию. Участники встречи поддержали российские инициативы, отметив, что с их помощью странам БРИКС удастся улучшить коммуникацию между игроками турбизнеса и увеличить взаимный турпоток.

«Мы ведем активную работу по продвижению интересных туристических направлений в странах БРИКС», – прокомментировал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Он поделился с иностранными коллегами планами по проведению в Москве Туристического форума БРИКС, на полях которого пройдет первое заседание рабочей группы по туризму и традиционная встреча министров туризма стран БРИКС.

В 2023 году турпоток между странами БРИКС составил 1,4 млн человек.

Ранее были названы шесть городов России, куда больше всего подешевели полеты в апреле.

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