СМИ утверждают, что Израиль завербовал экс-президента Ирана

Израиль до начала конфликта на Ближнем Востоке завербовал бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, чтобы он возглавил Исламскую Республику в случае свержения режима аятолл. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи израильской стороны с Ахмадинежадом проходили как минимум с начала 2024 года. Еврейское государство выплачивало экс-президенту Ирана деньги на жилье и поездки, а израильские агенты несколько раз встречались с ним за рубежом.

В публикации утверждается, что после начала конфликта Израиль атаковал резиденцию Ахмадинежада, целью было здание с телохранителями экс-президента и его бронеавтомобиль. После удара к резиденции подъехал черный автомобиль, забрал Ахмадинежада и на большой скорости увез его с места происшествия. По информации американских и иранских официальных лиц, машиной управляли агенты Моссада, которые доставили Ахмадинежада в секретное убежище в Иране.

По данным издания, экс-президент Исламской Республики остался разочарован операцией и израильским планом по его возвращению к власти и покинул конспиративную квартиру. Впервые после этого Ахмадинеджад появился на публике во время процессии прощания с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Источники утверждают, что сейчас экс-президент находится под стражей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В мае сообщалось, что США и Израиль в начале военной операции в Иране хотели вернуть к власти бывшего президента исламской республики Махмуда Ахмадинежада.

Ранее в Тегеране посчитали, что Иран смог «разбить» США и Израиль.