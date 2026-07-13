Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Политика

ЛДПР предложила считать дипфейки отягчающим обстоятельством при преступлениях

ЛДПР предложила ужесточить наказания для преступников, использующих дипфейки
Shutterstock

Использование дипфейков должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Соответствующий законопроект подготовила партия ЛДПР, пояснительная записка есть у «Газеты.Ru».

Законопроект будет внесен в Госдуму 14 июля. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 сентября 2026 года.

Как напомнили в партии, дипфейки обладают высокой степенью реалистичности, способной вводить в заблуждение о действительных высказываниях, действиях или личностях россиян.

Сейчас в России, подчеркнули в ЛДПР, формируется новая технологическая среда совершения преступлений. Использование таких материалов позволяет злоумышленникам «существенно повысить убедительность совершаемых ими противоправных действий».

«ЛДПР решительно настаивает на признании использования дипфейков как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений. Сегодня с помощью хитрых технологий искусственного интеллекта можно воссоздать образ и голос абсолютно любого человека. Сгенерированные нейросетями видео- или аудиосообщения непросто отличить от оригинала даже молодым людям, не говоря уже о старшем поколении — именно пенсионеры чаще всего верят в неожиданные звонки от «внуков» с просьбами о переводе колоссальных сумм», — сказал «Газете.Ru» Леонид Слуцкий.

По его словам, мерзавцы могут позвонить старикам, используя поддельный голос их близких родственников, политиков или популярных артистов, а затем просят перевести денежные средства. Нередко злоумышленники также создают фейковые сайты ведомств и чат-боты, имитирующие навыки общения сотрудников госучреждений.

Современные законы не предусматривают специального учета использования сгенерированных, обратили внимание члены партии.

«В этих условиях закрепление использования видеозаписи, аудиозаписи, изображения (в том числе электронного) или иных аудиовизуальных материалов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта или иных технических средств обработки информации, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, направлено на учет случаев, когда такие материалы воспроизводят либо имитируют высказывания или действия конкретного лица, фактически им не совершенные, либо формируют образ лица, личность которого создана (сгенерирована) с использованием указанных технологий и используется в противоправной деятельности», — отмечается в документе.

Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!