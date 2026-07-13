ЛДПР предложила считать дипфейки отягчающим обстоятельством при преступлениях

Использование дипфейков должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Соответствующий законопроект подготовила партия ЛДПР, пояснительная записка есть у «Газеты.Ru».

Законопроект будет внесен в Госдуму 14 июля. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 сентября 2026 года.

Как напомнили в партии, дипфейки обладают высокой степенью реалистичности, способной вводить в заблуждение о действительных высказываниях, действиях или личностях россиян.

Сейчас в России, подчеркнули в ЛДПР, формируется новая технологическая среда совершения преступлений. Использование таких материалов позволяет злоумышленникам «существенно повысить убедительность совершаемых ими противоправных действий».

«ЛДПР решительно настаивает на признании использования дипфейков как отягчающего обстоятельства при совершении преступлений. Сегодня с помощью хитрых технологий искусственного интеллекта можно воссоздать образ и голос абсолютно любого человека. Сгенерированные нейросетями видео- или аудиосообщения непросто отличить от оригинала даже молодым людям, не говоря уже о старшем поколении — именно пенсионеры чаще всего верят в неожиданные звонки от «внуков» с просьбами о переводе колоссальных сумм», — сказал «Газете.Ru» Леонид Слуцкий.

По его словам, мерзавцы могут позвонить старикам, используя поддельный голос их близких родственников, политиков или популярных артистов, а затем просят перевести денежные средства. Нередко злоумышленники также создают фейковые сайты ведомств и чат-боты, имитирующие навыки общения сотрудников госучреждений.

Современные законы не предусматривают специального учета использования сгенерированных, обратили внимание члены партии.

«В этих условиях закрепление использования видеозаписи, аудиозаписи, изображения (в том числе электронного) или иных аудиовизуальных материалов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта или иных технических средств обработки информации, в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, направлено на учет случаев, когда такие материалы воспроизводят либо имитируют высказывания или действия конкретного лица, фактически им не совершенные, либо формируют образ лица, личность которого создана (сгенерирована) с использованием указанных технологий и используется в противоправной деятельности», — отмечается в документе.

Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.