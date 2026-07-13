«Это не болтовня какая-то»: Путин заявил о важности обратной связи с гражданами

Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!».

«Сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то», — сказал глава государства.

По его словам, поручения даются после получения обращений от граждан, в частности после прямых линий с населением.

Путин также отметил, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) полностью себя оправдал за 15 лет существования. Президент подчеркнул, что активисты ОНФ всегда находятся на острие решаемых страной проблем и находят те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для оказания помощи конкретным людям. В конечном счете это помогает всей стране и всему российскому государству.

Форум «Все для Победы!» проводится с 2022 года. На нем активисты «Народного фронта» делятся лучшими практиками помощи бойцам специальной военной операции и рассказывают о достигнутых успехах.

Ранее Путин раскрыл, кто на Западе борется с Россией.