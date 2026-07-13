Хуситы объявили о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией. Об этом говорится в заявлении МИД правительства хуситов, сообщает РИА Новости.

«Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны», — говорится в сообщении.

По мнению хуситов, этот удар положил конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня. Движение возложило на Эр-Рияд полную ответственность как за атаку, так и за любые ее последствия.

По данным йеменского минобороны, вооруженные силы Йемена нанесли удар по аэропорту Саны, чтобы не допустить посадки иранского самолета. В заявлении ведомства говорится, что хуситы, поддерживаемые Ираном, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту и настояли на вторжении иранского лайнера.

В связи с этим взлетно-посадочная полоса подверглась удару. Незадолго до атаки Минобороны Йемена призвало срочно эвакуировать аэропорт и предупредило население не приближаться к воздушной гавани. В ведомстве добавили, что военные готовы перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство страны, и подчеркнули, что меры направлены на защиту национального суверенитета.

Ранее Йемен обвинил Иран в нарушении своего суверенитета.