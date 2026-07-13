ЕС выделит десятки миллионов евро на поддержку Вооруженных сил Молдавии

Европейский союз (ЕС) одобрил выделение €120 млн на поддержку Вооруженных сил Молдавии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В заявлении уточняется, что деньги будут взяты из Европейского фонда мира. Их потратят на усиление молдавской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», — уточняется в тексте.

22 июня пресс-служба Европейской комиссии (ЕК) сообщила, что Молдавия занимает второе место среди получателей помощи из Европейского фонда мира. К тому моменту на помощь Кишиневу выделили €197 млн. Как сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, место Молдавии — в региональном содружестве. По словам чиновницы, ЕС поддерживает эту республику за реформы, за открывающиеся возможности и за общее будущее, основанное на мире и демократии.

Из пресс-релиза следует, что Молдавия получила около €504 млн в рамках Плана экономического роста, реализуемого Европейским союзом. В сообщении подчеркивалось, что Кишиневу по этому же плану предоставят новые инвестиции в размере €232,7 млн. Средства будут использованы на реконструкцию дороги Порумбрей — Комрат.

Ранее в ЕС официально начались переговоры о вступлении Молдавии в союз.