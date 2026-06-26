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Политика

В Европе сотрудники ФБР задержали иранца за совершение кибератак

В Черногории задержали гражданина Ирана по обвинению в совершении кибератак
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Черногорское отделение Интерпола совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР) задержали иранца, которого обвинили в совершении кибератак. Об этом сообщил местный портал Vijesti.

39-летнего мужчину задержали в городе Котор. Его обвиняют в нанесении ущерба инфраструктуре США на сумму $3,4 млрд в результате хакерских атак.

Утверждается, что злоумышленник с 2013 года, «будучи сообщником юридического лица с территории Ирана», совершал «масштабные хакерские атаки на инфраструктуру США». По имеющимся данным, украденные данные использовались в интересах КСИР (Корпуса стражей исламской революции) и других иранских организаций.

В начале июня телеканал BFMTV сообщил, что в результате хакерской атаки во Франции могли быть похищены данные свыше 70 тысяч государственных служащих. Кибератака затронула специальный сервис Tchap, который предназначен для обмена сообщениями между сотрудниками государственных структур.

Ранее сообщалось, что западные нейросети помогли Ирану нарастить киберпотенциал.

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