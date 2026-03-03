Размер шрифта
Бахрушинский музей открыл выставку в Таиланде

Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде
Пресс-служба Бахрушинского театрального музея

Бахрушинский театральный музей совместно с Роскино представил на Пхукете выставку «Россия — земля талантов», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Выставка, организованная в рамках инициативы «Кино|Театр», стала одним из ключевых событий программы «Русских сезонов» и Фестиваля российского кино в Королевстве Таиланд. Мероприятие организовано при поддержки Минкультуры России и Минкультуры Таиланда.

В центре экспозиции – фотографии выдающихся отечественных артистов, среди которых Олег Табаков, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Александр Устюгов.

Отдельное пространство выставки посвящено Владимиру Высоцкому — отцу режиссера представленного на фестивале фильма «Август» (2025) Никиты Высоцкого. На выставке представлены редкие снимки артиста, включая его легендарного Гамлета в постановке Юрия Любимова в Театре на Таганке (1971), а также кадры и афиши знаковых постановок с его участием.

В открытии выставки приняли участие генеральный консул Российской Федерации на Пхукете Егор Иванов, генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и генеральный директор Роскино Эльза Антонова.

Проект «Кино|Театр» — совместная инициатива Бахрушинского театрального музея и РОСКИНО, направленная на продвижение российского культурного наследия за рубежом. Программа включает кинопоказы и выставочную часть.

 
