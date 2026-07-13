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Политика

В Иране рассказали о контактах с посредниками по вопросу урегулирования отношений с США

Багаи: Иран продолжает контактировать с посредниками на фоне эскалации с США
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран продолжает контактировать с посредниками в диалоге с США на фоне эскалации напряженности между двумя странами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

По его словам, в течение нескольких последних дней Исламская Республика находилась в контакте с Катаром, Оманом, Пакистаном.

Дипломат уточнил, что цель посредников — не допустить дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Соединенными Штатами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что ни разу не нарушили подписанный мемомерандум с США.

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