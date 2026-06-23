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Общество

Эксперт Стрельникова заявила о необходимости закона об арктическом коридоре

Стрельникова назвала Транспортный коридор в Арктике стратегическим проектом
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Для эффективного развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК) России требуется разработка отдельного профильного закона. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала Ирина Стрельникова, возглавляющая Центр междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ.

По ее словам, текущая нормативная база не охватывает всю многогранность данного стратегического направления.

По словам эксперта, создание единого закона позволит установить правовую основу, которая будет включать механизмы привлечения как отечественных, так и международных инвестиций для реализации данного проекта. Также в законе должны быть прописаны гарантии, которые обеспечат защиту национальных интересов России и интересов инвесторов.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время в законодательстве отсутствует четкое определение понятия «Трансарктический транспортный коридор», а его географические границы не установлены. Это создает сложности, поскольку концепция Большого Северного морского пути не соответствует международному праву и не позволяет России отстаивать свои законные права согласно 234 статье Конвенции ООН по морскому праву.

«Второй момент — нам нужно зафиксировать цели и задачи, для чего мы его создаем. Нужно здесь зафиксировать, что здесь наша цель — это обеспечение суверенитета России в Арктике, создание конкурентоспособного коридора, развитие портовой логистики, комплексное освоение арктических территорий», — пояснила Стрельникова.

Также, по ее словам, важно разработать модель управления проектом, включая участие государства и частных инвесторов, механизмы координации между различными ведомствами и принципы финансирования. Эксперт считает необходимым продумать правовой режим судоходства и модель социально-экономического развития регионов вдоль арктического транспортного коридора.

Ранее Путин подчеркнул стратегическое значение Арктики для экономики и суверенитета России.

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