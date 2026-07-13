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Политика

В МИД Мьянмы рассказали о состоянии свергнутой главы правительства страны

МИД Мьянмы: свергнутая глава Аун Сан Су Чжи находится в хорошем состоянии
Reuters

Бывшая глава правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи находится в хорошем состоянии здоровья и получает необходимую заботу. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на слова министра иностранных дел Филиппин Мария Тереза Лазаро.

По словам главы филиппинского внешнеполитического ведомства, бирманский министр заверил, что власти страны уделяют особое внимание содержанию бывшего премьер-министра.

«Она наша родственница, она нам как сестра, и поэтому мы о ней позаботимся», — процитировала Тин Маун Све Мария Тереза Лазаро.
При этом Филиппины продолжают настаивать на предоставлении международным представителям доступа к 81-летней Аун Сан Су Чжи, которая находится под стражей после военного переворота 2021 года.

Заявление прозвучало на встрече в Бангкоке, где представители нового правительства Мьянмы впервые после смены власти приняли участие в переговорах с дипломатами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участники обсуждают пути прекращения вооруженного конфликта в стране, а также перспективы восстановления полноценного участия Мьянмы в деятельности регионального объединения.

Военный переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года. Военные отстранили от власти гражданское правительство, заявив о нарушениях на парламентских выборах. Аун Сан Су Чжи была арестована и впоследствии приговорена к 27 годам лишения свободы по ряду обвинений.

Ранее в Бенине военные совершили госпереворот.

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