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Политика

Трамп рассказал, что беседовал с Грэмом за несколько часов до его смерти

Трамп обсуждал с Грэмом принятие законопроекта за несколько часов до его смерти

Президент США Дональд Трамп беседовал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом за несколько часов до его смерти. Об этом в эфире программы Meet the Press, которая транслируется на телеканале NBC News, сообщил сам американский лидер.

«Он (Грэм. — «Газета.Ru») сказал, что устал, но хочет принять законопроект Save America, и я ответил: «Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся скоро», — вспомнил Трамп.

По словам хозяина Белого дома, конгрессмен пожаловался на усталость после поездки в Киев. Однако в целом сенатор чувствовал себя хорошо, добавил глава государства.

Трамп назвал Грэма великим политиком и обратил внимание, что ему удавалось находить общий язык даже с членами Демократической партии.

Линдси Грэм умер вечером 11 июля, через два дня после своего 71-го дня рождения. Сенатор с 2013 года активно критиковал Москву и являлся автором множества антироссийских санкций. Сообщалось, что он ушел из жизни после сердечного приступа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Упомянутый президентом законопроект Save America предполагает проведение масштабной реформы избирательной системы в США. В частности, он вводит новые строгие правила регистрации для участия в голосовании и подсчета бюллетеней. Известно, что Трамп требует практически полностью запретить отправку бюллетеней почтой, сделав исключение лишь для некоторых категорий граждан — инвалидов и тяжелобольных, а также военнослужащих. Демократы не поддержали инициативу, аналогичную позицию заняли несколько республиканцев. На этом фоне ожидается, что законопроект не достигнет порога в 60 голосов, который требуется для его продвижения в сенате.

Ранее в США заподозрили «российский след» в смерти Грэма.

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