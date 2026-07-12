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Политика

Попавший под санкции болгарский олигарх показал, что санкции в его стране не работают

Болгарский олигарх Пеевски заявил, что в его стране санкции не работают
Alex Brandon/AP

В Болгарии санкции не действуют. С таким заявлением выступил болгарский политик и бизнесмен Делян Пеевски, который попал в санкционный список США и Великобритании, передает ТАСС.

«В Болгарии не работает ни одна санкция», — сказал он.

Такое заявление Пеевски сделал после того, как МВД страны опубликовало сведения о многочисленных перелетах бизнесмена. По данным главы министерства Ивана Демерджиева, с 2018 года бизнесмен 227 раз вылетал из Софии, из них 181 раз — на частных чартерных рейсах. Шесть его перелетов стоимостью €122,9 тыс. были оплачены по договору с юридической фирмой, принадлежащей адвокату олигарха.

Пеевски, комментируя сообщение, заявил, что расходы на поездки оплачивал исключительно он и его семья.

По данным главы МВД, в апреле 2024 года Пеевски и нынешний судья Конституционного суда Десислава Атанасова также якобы летали одним частным рейсом в Дубай. Атанасова в свою очередь опровергла эту информацию, представив документы, подтверждающие, что в тот период она не покидала Турцию.

Партия Пеевски «Движение за права и свободы» (MRF) обвинила МВД в использовании данных пассажиров в политических целях и потребовала от Еврокомиссии, Европола и Интерпола проверить опубликованные МВД сведения.

Пеевски попал под американские санкции в июне 2021 года по «глобальному акту Магнитского». В США утверждали, что фигуранты списка причастны к коррупционным действиям, подрывающим верховенство закона и доверие к демократическим институтам Болгарии.

Ранее Британия ввела новые санкции против России.

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