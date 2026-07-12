ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи давать студентам места в общежитиях

ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест — компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Соответствующее обращение глава партии Леонид Слуцкий направил заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко (есть у «Газеты.Ru»).

Как отмечается в документе, сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся обучающихся, прибывших из других городов.

К примеру, сообщили в ЛДПР, дефицит мест в общежитиях российских образовательных организаций высшего образования может составлять от 25 до 80%.

«Вопрос с наличием мест в студенческих общежитиях сегодня стоит крайне остро. Нередко дети из регионов, сумевшие поступить в высшие учебные заведения, вынуждены отказываться от обучения из-за нехватки средств у родителей на съем квартиры — особенно если речь идет о крупных городах. Множество случаев по всей стране, когда ребятам приходится выбирать не тот ВУЗ и факультет, куда хотели поступить, а тот, учеба на котором дает гарантированное место в общежитии», — сказал «Газете.Ru» Леонид Слуцкий.

В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы, подчеркнули в партии, «становятся серьезным препятствием для получения образования».

«В целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение жилищных гарантий для иногородних обучающихся, ЛДПР предлагает обязать профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования предоставлять места в общежитиях всем иногородним обучающимся, осваивающим образовательные программы по очной форме обучения», — говорится в документе.

В случае отсутствия свободных мест в общежитиях предлагается компенсировать расходы на аренду жилья либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами.

До этого научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский заявил, что платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды.

Ранее стало известно, что в России снизят число платных мест на юридических специальностях.