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Политика

В США прекратили преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия

В США суд прекратил преследование сторонников Трампа за штурм Капитолия
Jim Urquhart/Reuters

Суд американского столичного округа Колумбия прекратил дело против членов правого движения Proud Boys, обвиненных в связи со штурмом Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Ходатайство было удовлетворено по запросу министерства юстиции США. Этого требовали конституция страны и правило 48(a) Федеральных правил уголовного судопроизводства, отмечается в документе.

«Суд удовлетворит ходатайство правительства и окончательно прекратит дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений», — сказано в меморандуме суда.

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Около 1,5 тыс. участников штурма Капитолия были помилованы Трампом после возвращения в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Трамп не был заинтересован в остановке насилия в ходе штурма Капитолия.

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