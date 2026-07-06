Открытки с Иваном Купалой — 2026: 35 ярких картинок и пожеланий

В ночь на 7 июля славяне отмечали главный праздник лета — Иван Купала. Он ассоциировался с расцветом природы и плодородной силой. В ночь на Ивана Купалу нужно было соблюсти несколько обрядов: прыгнуть через костер, помыться в реке и собрать целебные травы. Сейчас это делают немногие, однако традиция поздравлять друг друга осталась. «Газета. Ru» подготовила красочные открытки, чтобы вы порадовали близких в народный праздник.

Красивые открытки

На Ивана Купалу порадуйте близких яркой красочной открыткой. Для этого скопируйте или сохраните понравившуюся картинку на свое устройство и прикрепите ее к сообщению в любом удобном вам мессенджере.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Милые открытки

Если хотите напомнить друзьям и знакомым о веселом летнем празднике, опубликуйте открытку в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с купальскими шепотками

Издавна купальские шепотки считались одним из главных обрядов праздника. Девушки просили матушку-природу о суженом, взрослые люди молили о здоровье и благополучии.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Веселые открытки

Иван Купала — праздник, который ассоциируется с весельем и народными гуляньями. Не упустите возможность скрасить настроение близкому человеку милой открыткой с символами праздника — цветочным венком, большим костром, ритуальным деревом и солнцем.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Мистические открытки

На Ивана Купалу особое значение придавали мистике: считалось, что высшие силы наделяют травы целебными свойствами. Поддержите настроение праздника, отправив картинку близкому человеку. Не забудьте добавить искреннее пожелание!

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Текстовые поздравления с праздником Ивана Купалы

* Поздравляю с днем Ивана Купалы! Пусть купальский огонь сожжет все тревоги, а жизнь наполнится счастьем, здоровьем и добром!

* С праздником Ивана Купалы вас! Пусть папоротник принесет удачу, а сердце всегда согревают любовь и радость!

* Родные, поздравляю с днем Ивана Купалы! Пусть чистая вода смоет все печали, а впереди ждут счастье, здоровье и благополучие!

* С праздником Ивана Купалы! Желаю волшебной ночи, исполнения желаний, крепкого здоровья и семейного тепла!

* С народным праздником Ивана Купалы! Пусть каждый венок найдет счастливую судьбу, а каждый день дарит улыбки и удачу!

* Сегодня Иван Купала! Пусть купальская роса подарит красоту и здоровье, а солнце наполнит наши радостью и светом!

* С днем Ивана Купалы! Пусть огонь очищает душу, вода приносит счастье, а травы дарят силы и крепкое здоровье!

* На дворе Иван Купала! Желаю вам яркого лета, душевной гармонии, любви, счастья и исполнения самых заветных желаний!

* С днем Ивана Купалы! Пусть купальское волшебство принесет в ваш дом мир, достаток, здоровье и благополучие!

* С праздником Ивана Купалы! Пусть этот древний праздник подарит счастье, удачу, крепкое здоровье и много светлых, радостных дней!

Иван Купала: история и традиции праздника

Издавна Иван Купала считался одним из самых ярких и важных праздников лета. Славяне отмечали его народными гуляньями, хороводами, песнями и обрядами с огнем. Так как наши предки связывали праздники с солнцестоянием и равноденствием, то отмечали его 20-21 июня.

С принятием христианства народный праздник Ивана Купалы оказался связан с Рождеством Иоанна Крестителя, которое по юлианскому календарю приходилось на 24 июня. Церковная и народная традиции постепенно переплелись. После перехода на григорианский календарь праздник стал приходиться на ночь с 6 на 7 июля.

Некоторые историки предполагают, что название Купала происходило от слова «купание» — ведь в этот день славяне мылись в водоемах, а поутру умывались росой. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу вода в реках и озерах обретает целебные свойства, помогает очистить тело, смыть с себя сглаз и болезни. А утренняя роса сохраняет молодость и красоту.

Самый известный купальский обряд — разжигание большого костра. Вокруг него водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь, чтобы очиститься от дурного и отпугнуть нечистую силу. Девушки в эту ночь плели венки. Каждый цветок, вплетенный в венок, означал надежду и мечту. Готовый венок опускали на воду и наблюдали: если он уплывал далеко, создательница готовилась к замужеству.

Символом праздника считался цветок папоротника. Согласно легенде, он расцветал только раз в году, и в ночь на Ивана Купалу славяне выходили на его поиски — нашедшему сулили скорое богатство и исполнение заветных желаний. Также собирали лесные цветы и травы: зверобой, ромашку, полынь, чабрец. По преданиям, именно в это время они становились целебными.

Ивана Купалу продолжают отмечать и сегодня, а обряды остаются важной частью программы. Во многих регионах России в ночь на 7 июля устраивают фестивали и шоу-программы с разведением костров, плетением венков и хороводами.