Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Представители США не принимают участие в консультациях по Ирану в Омане

CBS: представители США не участвуют в консультациях по Ирану в Омане
Reuters

Представители Соединенных Штатов не принимают участия в переговорах по Ирану, которые проходят в субботу в Омане. Об этом сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на информацию от представителя американской администрации.

Согласно ее сообщению, в Оман не прибыли ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни госсекретарь Марко Рубио, ни специальный посланник президента Стив Уиткофф, ни зять президента Джаред Кушнер.

«Технической команды Соединенных Штато также нет», — добавила она, уточнив, что американская сторона будет поддерживать связь с представителями Омана и Катара в удаленном формате во время переговоров.

В пятницу CBS сообщал, что президент Дональд Трамп поручил Вэнсу, Рубио и другим официальным лицам продолжить диалог с Ираном. По словам главы администрации, США согласились на продолжение переговоров по просьбе Ирана, однако режим прекращения огня больше не действует.

Ранее в Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Искажается время» и гибнут звери. Топ-10 аномальных зон России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!