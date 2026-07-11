Представители США не принимают участие в консультациях по Ирану в Омане

CBS: представители США не участвуют в консультациях по Ирану в Омане

Представители Соединенных Штатов не принимают участия в переговорах по Ирану, которые проходят в субботу в Омане. Об этом сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети X со ссылкой на информацию от представителя американской администрации.

Согласно ее сообщению, в Оман не прибыли ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни госсекретарь Марко Рубио, ни специальный посланник президента Стив Уиткофф, ни зять президента Джаред Кушнер.

«Технической команды Соединенных Штато также нет», — добавила она, уточнив, что американская сторона будет поддерживать связь с представителями Омана и Катара в удаленном формате во время переговоров.

В пятницу CBS сообщал, что президент Дональд Трамп поручил Вэнсу, Рубио и другим официальным лицам продолжить диалог с Ираном. По словам главы администрации, США согласились на продолжение переговоров по просьбе Ирана, однако режим прекращения огня больше не действует.

Ранее в Иране назвали условие для возвращения к диалогу с США.