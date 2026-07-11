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Политика

Косиняк-Камыш в Волынской области напомнил украинцам о дружбе с Польшей

Глава Минобороны Польши посетил Украину в день памяти жертв Волынской резни
Global Look Press

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приехал в украинский город Олыка для участия в богослужении в память о жертвах Волынской резни. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

После службы во время своей речи Косиняк-Камыш обратился к украинскому народу. Он заявил, что к десяти библейским заповедям, данным Богом Моисею на горе Синай (Ветхий Завет, Библия — прим. ред.), можно добавить одиннадцатую — «не причиняй боли, не прославляй тех, кто причинил боль твоему другу».

Министр подчеркнул, что дружба является умением сказать друг другу правду, даже ту, которая сложна для принятия. По словам чиновника, дружба — это умение идти вместе вперед, несмотря на события в прошлом.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов Украины — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград. Подробнее об этом и о Волынской резне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее польская оппозиция призвала власти блокировать вступление Украины в ЕС.

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