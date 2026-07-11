Назвала «мразью»: Пашинян подал в суд на бывшую соратницу

Пашинян потребовал от бывшей сторонницы около $16,2 тыс. за оскорбление и клевету

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал иск в Гражданский суд против бывшего депутата парламента от поддерживающей его фракции «Мой шаг» Софии Овсепян. Информация об иске опубликована на сайте судебных актов Datalex, ее приводит ТАСС.

Уточняется, что экс-депутат назвала Пашиняна «мразью» в статье, опубликованной в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под заголовком «Эту мразь я знаю давно — знала, как он нарисует цифры».

Премьер требует от Овсепян компенсации за оскорбление в размере 2 млн драмов (около $5,4 тыс.— более 400 тыс.рублей), а также опровержения клеветнических заявлений, сделанных в этом же материале, и денежной компенсации в размере 4 млн драмов (около $10,8 тыс. — более 800 тыс.рублей).

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее в Армении задержали члена оппозиционной партии.