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Политика

«Отдали все»: в посольстве РФ в Гааге раскрыли возможности Нидерландов в помощи Украине

Посольство РФ: Нидерланды исчерпали военные запасы после саммита НАТО
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

В посольстве России в Гааге заявили, что Нидерланды исчерпали все возможности по предоставлению военной помощи Украине. Об этом заявили РИА Новости в дипмиссии, комментируя итоги саммита НАТО.

«Даже на официальном уровне в ходе саммита в Анкаре королевство было вынуждено признать, что достигло предела своих возможностей по оказанию прямой военной помощи Украине», — отметили в посольстве.

Там пояснили, что Нидерланды отдали Киеву буквально все и это не пройдет для королевства бесследно.

До этого министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Она отметила, что будет призывать другие страны помочь Киеву, но Нидерланды сделали все, что могли. Отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставку ракет Patriot, глава оборонного ведомства подчеркнула, что «Нидерланды достигли предела своих возможностей».

Ранее Нидерланды обратились к Европе с призывом поддержать удары Украины вглубь России.

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