В США не удивились стремлению Ирана ликвидировать Трампа

Бывший сотрудник ЦРУ и специальный агент ФБР Трейси Уолдер заявила, что не удивлена стремлением Ирана ликвидировать президента США Дональда Трампа, о чем сообщали СМИ. Ее слова приводит газета The Hill.

«К сожалению, меня это не удивляет. Мы точно знаем, что попытки были предотвращены. Есть люди, которые предстали перед судом за попытки сделать это здесь, в Соединенных Штатах», — сказала Уолдер.

При этом она допустила, что обмен разведывательной информацией между Израилем и США относительно покушения может быть частью усилий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по налаживанию напряженных отношений с Трампом.

«Сейчас отношения между Трампом и Нетаньяху, мягко говоря, не очень хорошие. В начале войны они были намного крепче, и поэтому я отчасти задаюсь вопросом, не было ли это для Нетаньяху возможностью сблизить Трампа с собой и сблизить его со своим ближайшим окружением, учитывая все происходящее сейчас с атаками в Ормузском проливе», — сказала Уолдер.

До этого Дональд Трамп сообщил, что оставил инструкции нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей ликвидации. Это заявление он сделал на фоне публикации WSJ, которая рассказала, что Израиль предупредил Вашингтон о новом заговоре Тегерана с целью уничтожить главу Белого дома.

Трамп опроверг информацию о том, что Исламская Республика разработала новый план его ликвидации, и напомнил, что он «давно в их списке». Ранее он говорил, что Иран уже дважды пытался его устранить, имея в виду покушения в 2024 году. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.