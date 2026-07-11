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Политика

В Германии назвали причину катастрофической непригодности Мерца на пост канцлера

NachDenkSeiten: Мерц не годится на пост канцлера из-за слов о победе над Россией
Liesa Johannssen/Reuters

Рассуждения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности военной победы над Россией вызывают сомнения в его способности руководить страной. Об этом пишет немецкое издание NachDenkSeiten, передает РИА Новости.

«Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту», — говорится в статье.

По словам автора статьи, «легко рассуждать» политикам, кто «никогда не глотал грязь в окопах» и «на собственной шкуре не испытывал неописуемый ужас на полях сражений».

Руководитель, который использует понятия «победить» и «выиграть» в отношении Россией, демонстрирует несостоятельность проводимого Берлином курса.

До этого Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что Украина якобы находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт близится к завершению.

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