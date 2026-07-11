Остановить героизацию нацистов на Украине будет возможно тогда, когда режим президента Владимира Зеленского исчезнет. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — прим. ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал дипломат.

В конце июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Ивана Мазепы. При этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.

Также 1 июля депутаты Верховной рады проголосовали за создание так называемого «национального пантеона», в который могут войти Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, дипломат Пилип Орлик, главный атаман Украинской Народной Республики (УНР) Симон Петлюра, гетман Павел Скоропадский и другие лица.

Ранее ЕС осудил решение Зеленского присвоить имя «героев УПА» (организация запрещена в России) бригаде ВСУ.