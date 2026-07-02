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Политика

Политолог подержал закрытие переходов на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией

Политолог Асафов: закрытие границы с Финляндией, Эстонией и Латвией правомерно
Константин Гревцов/РИА Новости

Политолог Александр Асафов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал закрытие российской стороной железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. По мнению эксперта, причин на это более чем достаточно.

Одна из них — возможное участие вышеназванных государств в диверсионной деятельности, считает он.

«Вообще в целом, поскольку со стороны наших соседей мы довольно давно испытываем интенсивное такое деструктивное, мягко говоря, недружественное давление, то любые меры, обоснованы они чем-то или не обоснованы, есть основания их вводить или нет оснований, являются они зеркальными или ассиметричными — вот любые меры имеют право на существование», — сказал Асафов.

Соответствующее решение правительства РФ вступило в силу 1 июля. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). На эстонско-российской границе в конце июня образовались большие очереди, многие из желающих попасть в Россию ночевали в палатках и спальных мешках возле пункта «Нарва». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко разрешил украинцам проход в леса за грибами и ягодами.

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