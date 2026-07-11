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Политика

В Совфеде назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине

Косачев: союзники Киева в Европе несут ответственность за продолжение конфликта
Максим Блинов/РИА Новости

Ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на европейских союзниках Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru.

По его словам, специальная военная операция могла завершиться дипломатическим путем еще весной 2022 года, однако этого не произошло. Косачев считает, что страны НАТО впоследствии начали активно поддерживать Украину, предоставляя ей разведывательные данные, вооружение, боеприпасы, а также другие ресурсы.

По мнению сенатора, именно такая поддержка со стороны западных государств стала ключевым фактором продолжения конфликта.

До этого Косачев заявлял, что Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что соблюдение прав людей и обеспечение безопасности России находятся вне всяких компромиссов.

Ранее на Западе признали неспособность НАТО победить Россию.

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