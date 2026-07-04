Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В Совфеде рассказали о «ложном диагнозе» Европы

Косачев: Европа поставила «ложный диагноз» о российской угрозе
Алексей Филиппов/РИА Новости

Европейские лидеры поставили «ложный диагноз» о российской угрозе и не понимают, что Россия является не препятствием, а источником решения многих проблем. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Ложный диагноз... мешает им подобрать правильное лечение, которое... заключается в том, чтобы понять, что Россия — это не угроза, что Россия — источник решения очень многих проблем, с которыми сталкивается... Европа, да в общем-то и глобальный мир в целом», — сказал парламентарий.

Косачев считает, что европейцам необходимо научиться принимать во внимание интересы, озабоченности и потребности России так же, как они научились делать это внутри ЕС или в НАТО.

До этого Косачев заявлял, что Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что соблюдение прав людей и обеспечение безопасности России находятся вне всяких компромиссов.

Ранее на Западе признали неспособность НАТО победить Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!