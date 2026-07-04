Европейские лидеры поставили «ложный диагноз» о российской угрозе и не понимают, что Россия является не препятствием, а источником решения многих проблем. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Ложный диагноз... мешает им подобрать правильное лечение, которое... заключается в том, чтобы понять, что Россия — это не угроза, что Россия — источник решения очень многих проблем, с которыми сталкивается... Европа, да в общем-то и глобальный мир в целом», — сказал парламентарий.

Косачев считает, что европейцам необходимо научиться принимать во внимание интересы, озабоченности и потребности России так же, как они научились делать это внутри ЕС или в НАТО.

До этого Косачев заявлял, что Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта. Он подчеркнул, что соблюдение прав людей и обеспечение безопасности России находятся вне всяких компромиссов.

Ранее на Западе признали неспособность НАТО победить Россию.