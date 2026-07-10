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Политика

США ввели санкции против предполагаемого финансиста «иранских элит»

США ввели санкции против финансиста Али Ансари за связь с «иранскими элитами»
Максим Блинов/РИА Новости

Соединенные Штаты наложили санкции на финансиста Али Ансари, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации американского правительства, он связан с финансированием иранских элит, пишет ТАСС.

Министерство финансов США сообщило, что новые меры касаются также трех иранских компаний, занимающихся обменом валюты, одной фирмы из Гонконга и одной компании из ОАЭ. Согласно заявлениям Вашингтона, все указанные организации и лица участвуют в незаконной финансовой деятельности и обходе американских санкций. Ансари, как утверждается, действовал в интересах аятоллы Моджтабы Хаменеи, верховного лидера Ирана. Властями США заявляется, что эти валютные компании через подставные структуры проводили операции на миллиарды долларов в пользу иранских банков, находящихся под санкциями.

В результате этих действий американская администрация заморозит активы указанных лиц и компаний, если они будут найдены на территории США. Кроме того, гражданам США запрещается вести какие-либо деловые отношения с этими фигурантами, а для лиц из черного списка будет закрыт въезд в страну.

Ранее США временно смягчили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения.

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