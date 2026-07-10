В МИД РФ назвали акцией устрашения задержание продюсера RT в Британии

Задержание и допрос продюсера RT Джеймса Скотта в Великобритании являются показательной акцией устрашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

«Акция устрашения в аэропорту Манчестера вновь высветила безграничное лицемерие английских властей», — сказала она.

По словам дипломата, британские официальные лица, притесняя независимые СМИ и вводя нелегитимные санкции против журналистов, честно выполняющих свой профессиональный долг, заявляют о приверженности «свободе прессы по всему миру», об озабоченности нарушениями в третьих странах. При этом она обратила внимание, что вещание RT заблокировано в Соединенном Королевстве с 2022 года.

9 июля телеканал RT сообщил, что Джеймс Скотт был задержан британскими правоохранителями в аэропорту Манчестера. Мужчину обвинили в терроризме и допрашивали в течение 2,5 часов. Позднее полицейские отпустили продюсера, так и не предъявив ему официальных обвинений. Сам Скотт рассказал, что на допросе ему задавали вопросы об РФ и его политических взглядах. Кроме того, полицейские забрали у мужчины всю технику.

Ранее в Британии задержали трех мужчин по подозрению в работе на Россию.